Майже півтисячі потерпілих і понад півсотні загиблих: війна на дорогах області триває

01/11/2017 Розмір тексту:

Недотримання водіями безпечної швидкості руху, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил проїзду перехресть, а також порушення пішоходами правил переходу проїзної частини – основні причини дорожньо-транспортних пригод.

За словами Богдана Шуляра, начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, від початку року на дорогах Тернопільської області трапилося 1847 аварій. З них – 480 з потерпілими, у 51 автопригоді загинуло 57 людей.

В порівнянні із минулим роком кількість ДТП з потерпілими зменшилась на 13,2 %, а зі смертельними наслідками на 16%. Одна з причин зменшення кількості аварій з потерпілими – посилення профілактики у сфері дорожнього руху на території Тернополя та області.

За результатами досудового розслідування 82 водіям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, з них 22 стали винуватцями ДТП зі смертельним наслідком. Обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

1250 водіїв відповідатимуть перед законом за вчинення адміністративного правопорушення, а саме за ДТП із легкими наслідками чи матеріальними збитками.

Зареєстрували цього року правоохоронці і 36 фактів втечі водіїв з місця автопригоди. З них 8 вчинили ДТП зі смертельними наслідками. В ході проведення слідчо-розшукових дій встановлено місце перебування 26 кермувальників-втікачів.

Ще одна причина ДТП – алкогольне чи наркотичне сп’яніння водія. Цього року слідчі направили до суду обвинувальні акти стосовно 6 водіїв, які вчинили ДТП зі смертельним наслідком, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Ще четверо кермувальників загинуло внаслідок вчинення ними ж ДТП.

Водії повинні пам’ятати, що керування автомобілем у стані сп’яніння наражає на небезпеку не лише його, але і інших учасників дорожнього руху.

Виявлення нетверезих водіїв – один із пріоритетних напрямків роботи поліції Тернопільщини. Так, цього року працівники поліції склали та направили до суду 1320 протоколів за ст. 130 КУпАП. Рішення про позбавлення таких водіїв права керувати транспортними засобами приймаються судом.

Не рідко внаслідок ДТП травмуються та гинуть діти. Основну групу ризику дитячих дорожньо-транспортних пригод складають діти віком від 7 до 14 років. Основна причина дитячого дорожньо-транспортного травматизму – недотримання Правил дорожнього руху та вимог безпечної поведінки на дорозі дітьми та дорослими.

Почуття небезпеки у дітей розвинене недостатньо, тому вони можуть вибігти на проїжджу частину з-за обмеженого огляду, забуваючи про заходи обережності.

Шановні дорослі! Будьте прикладом для дитини в поведінці на дорозі, в якості як пішохода, так і водія. Навчайте дитину, що саме від її поведінки залежить її життя та життя інших учасників дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. А найголовніше – бережіть своє життя та життя Ваших дітей, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.