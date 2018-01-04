Майже півсотні школярів Вишнівецької ОТГ отримали грамоти й грошові винагороди від голови ОТГ

Місцеві учні посіли 40 призових місць і з них 13 – I місця.

За такий хороший результат відділ освіти, культури, молоді та спорту спільно із методичним центром та за підтримки місцевих підприємців 26 грудня організували призерам олімпіад та конкурсів свято під назвою «Гордість і надія Вишнівеччини». Дійство відбулось у приміщенні бенкетного залу «Старого парку».

На урочистостях був присутній і голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець, який привітав юних переможців із здобутками та наголосив на тому, що громада завжди пишалась розумними і талановитими дітьми.

– Коли ви отримуєте свої перші перемоги у навчанні, то тим самим популяризуєте нашу громаду, показуєте її інтелектуальну конкурентоспроможність, а, отже, робите свій посильний вклад у краще майбутнє громади. Бажаю стати гідними людьми, освіченими і впевненими у собі. Із шкільних лідерів ви станете лідерами в обраній професії, принесете користь суспільству, Україні. Ви наша гордість, а вашими майбутніми перемогами та досягненнями пишатиметься наша громада, – зазначив Володимир Кравець.

Окрім дипломів, школярі отримали грошові винагороди – 300, 200 і 100 гривень відповідно із здобутими першим, другим і третім місцями. Учителі, які допомагали призерам готуватись до олімпіад, також отримали додаткову нагороду до своїх премій.