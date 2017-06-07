Майже мільйон саджанців фруктових дерев готує на експорт у Європу господарство “Гадз”. ФОТО

А з 2014 року господарство розпочало займатись і розсадництвом.

– На початкових етапах, коли ми лише розпочали розсадницьку діяльність, нашою основною метою було задоволення власних потреб. Проте, на даному етапі ми вже підписали контракти з декількома європейськими країнами щодо експорту продукції. На сьогодні в господарстві вирощуються саджанці абрикосу, сливи, персика, яблуні, груші, черешні. Загальна площа розсадника займає близько 40 гектарів, на яких вирощують більше 800 тисяч саджанців якісної продукції, – ділиться успіхами підприємства директор із садівництва ФГ «ГАДЗ»” Тарас Мельник.

За його словами, вже незабаром фруктові саджанці, які є хорошим посадковим матеріалом для закладки промислових садів, експортуватимуться в Німеччину, Голландію та Бельгію.