Майже дві тисячі мешканців Тернопільщини захворіли на небезпечну недугу

04/10/2018 Розмір тексту:

Сім нових випадків кору виявили на Тернопільщині упродовж минулого моніторингового тижня. А загалом від початку року цією недугою перехворіло до двох тисяч жителів області. Тернопільщина належить до регіонів, де найбільше прогресує ця недуга.

За дев’ять місяців в Україні кором перехворіло понад 30 000 людей, з них – 19 000 дітей.

«За 9 місяців у Тернопільській області на кір захворіли 1 тисяча 773 людини,з них – 666 дорослих людини і 1 тисяча 107 – діти. Причиною поширення кору є низький колективний імунітет. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98%», – каже лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Лікарі наголошують: якщо дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення відповідно до календаря. Щеплення безкоштовне для дітей до вісімнадцяти років.

Найбільше хворих на кір реєструють у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Цього тижня у Львівські області від ускладнень кору померла трирічна дитина.

Софія Романська