Майже п’ять тисяч жителів уже підписали декларації із сімейними лікарями Тернопільщини

12/04/2018 Розмір тексту:

З 2 квітня в Україні стартувала кампанія з підписання декларацій про вибір лікарів з надання первинної медичної допомоги «Лікар для кожної сім’ї». З цієї нагоди голова Тернопільської ОДА Степан Барна зустрівся з журналістами й поінформував про основні меседжі медичної реформи та розповів покроково, як обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію.

За словами очільника краю, на сьогоднішній день наявна мережа первинної ланки області нараховує 22 центри первинної медико-санітарної допомоги, 215 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 734 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. В області сплановано оптимальну мережу закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичне обслуговування населення у сільській місцевості. До цієї мережі, як зазначив Степан Барна, ввійшло 17 районних центрів первинної допомоги; 178 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в тому числі: 76 амбулаторій групової практики та 102 амбулаторії моно практики.

«В області первинну медичну допомогу надають 547 лікарів (сімейні лікарі, терапевти, педіатри). Обрати свого лікаря — означає підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Декларація — це форма заяви. Ви повідомляєте, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Тоді з липня гроші з ваших податків підуть до лікаря, якому ви довірили своє здоров’я. Обирати лікаря можна у будь-якому закладі незалежно від місця прописки», – наголосив Степан Барна.

Інструкція «Як підписати декларацію з лікарем?»

КРОК 1: Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих. Або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.

КРОК 2: Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря».

КРОК 3: Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років — візьміть також свідоцтво про народження дитини.

КРОК 4: Зверніться у реєстратуру медзакладу та повідомте, що хочете підписати декларацію.

КРОК 5: Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему.

КРОК 6: На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.

КРОК 7: З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані вірні. Якщо потрібно — працівник закладу внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз.

КРОК 8: Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один — ви забираєте з собою, інший лишається у закладі.

КРОК 9: Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему.

«Заклад, де можна підписати декларацію, впізнаєте за наліпкою «Тут можна обрати свого лікаря», яка розміщена на вхідних дверях, – зауважив Степан Барна. – Станом на 12:00 год. 11.04.2018 р. в системі «Електронне здоров’я» зареєстровано 28 медичних закладів Тернопільської області (ЦПМСД, поліклінік, лікарень), 161 лікар та підписано майже 5 тисяч декларацій з лікарем, що надає первинну медичну допомогу».