Майже 300 яєць, центнер хліба і півцентнера м’яса: скільки і чого з’їдають мешканці Тернопільщини

05/10/2018 Розмір тексту:

У 2017 році в області в розрахунку на одну особу спожито 275 шт яєць, 236 кг молокопродуктів, 168 кг картоплі, 161 кг овочів та баштанних, 100 кг хлібних продуктів (хліб та макаронні вироби в перерахунку на борошно, крупи, борошно, бобові), 48 кг м’яса та м’ясних продуктів, 45 кг плодів, ягід та винограду, 27 кг цукру, 13 кг олії, 8 кг рибних продуктів. У 2017р. в порівнянні з 2016р. в області зросло споживання картоплі (на 11 кг), плодів та ягід (на 3 кг), риби (на 2 кг), м’яса та олії (на 1 кг), проте менше споживали молокопродуктів (на 10 кг), яєць (на 3 шт), цукру (на 2 кг) та хлібних продуктів (на 1 кг).

Мешканець області за рік спожив значно більше, ніж у середньому по Україні молочних продуктів (на 36 кг) та картоплі (на 24 кг). Однак, на Тернопільщині спостерігається нижчий рівень споживання, ніж по країні загалом таких продуктів як: фрукти (на 8 кг менше), м’ясо (на 4 кг менше) риба та цукор (на 3 кг менше), яйця (на 2 шт менше).

Калорійність середньодобового раціону мешканців області в 2017р. становила 2744 ккал, що на 37 ккал більше, ніж у середньому по Україні.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.