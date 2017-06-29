Майже 10000 гривень віддала тернополянка шахраям за “порятунок” сина

29/06/2017 0
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2500 гривень, 250 євро та золоті прикраси віддала шахраям тернополянка, щоб врятувати сина. Подія трапилася близько 23-ї години, 27 червня.

Коли інспектори приїхали на виклик, заявниця розповіла патрульним, що до неї зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син здійснив наїзд на дитину. Для вирішення цієї ситуації необхідні кошти. Шахрайський методом невідомий чоловік виманив їх у потерпілої.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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