Майстер з ремонту регулярно обкрадав господарів

22/03/2017 0
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Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід серійного злодія. 38-річний чоловік обкрадав господарів, в помешканні котрих робив ремонт.

Поліцейські вже довели причетність зловмисника до трьох фактів крадіжок. Лиходій втирався у довіру власників помешкань, пропонуючи ремонтні послуги.  Та через декілька днів горе-майстер зникав, а разом з ним і недешеві електроінструменти. Приміром, з квартири, що по вулиці Степана Будного, виніс перфоратор та шліфувальну машинку вартістю понад три тисячі гривень. Крадене здавав до ломбарду.

Зловмисникові інкримінують частину першу статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

 

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