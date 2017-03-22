Майстер з ремонту регулярно обкрадав господарів

22/03/2017 Розмір тексту:

Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід серійного злодія. 38-річний чоловік обкрадав господарів, в помешканні котрих робив ремонт.

Поліцейські вже довели причетність зловмисника до трьох фактів крадіжок. Лиходій втирався у довіру власників помешкань, пропонуючи ремонтні послуги. Та через декілька днів горе-майстер зникав, а разом з ним і недешеві електроінструменти. Приміром, з квартири, що по вулиці Степана Будного, виніс перфоратор та шліфувальну машинку вартістю понад три тисячі гривень. Крадене здавав до ломбарду.

Зловмисникові інкримінують частину першу статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.