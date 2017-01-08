Майданівець взявся самотужки ремонтувати об’їзну в Тернополі. ФОТО

06/01/2017 Розмір тексту:

Велику яму на об’їзній в Тернополі вирішив самостійно засипати Богдан Брич.

«Змушені власними силами, хоч якось, залатати велику вибоїну на обїздній дорозі, тому, що наші жителі щодня їздять по ній, привіт службі автомобільних доріг у Тернопільській області!),» — написав чоловік у Фейсбуці та показав фото.



Тільки лише після такої публікації, на наступний день, дорожники вирішили виконувати свої обов’язки. Наскільки їхня робота буде ефективною, ще не відомо, бо замість того, щоб ремонтувати дорогу в теплу пору вони це зробили при мінусовій температурі, пише Інфопростір.