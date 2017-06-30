Майбутні тернопільські водії складатимуть іспити по-новому

30/06/2017 Розмір тексту:

З першого липня майбутні водії складатимуть іспити за повністю оновленими білетами. Головний сервісний центр МВС підготував понад дві тисячі сучасних запитань із правил дорожнього руху. Оновлену програму іспиту сформовано в результаті відкритого онлайн-обговорення.

Формуючи програму іспиту для водіїв, експерти врахували пропозиції громадськості. Понад 10 тисяч українців висловили думки щодо оновлення іспиту для водіїв.

«Питання іспиту оновлено відповідно до сучасної ситуації на дорогах, під час здачі іспиту більше уваги буде приділено практичним навичкам. Окрім цього, питання згрупували відповідно до категорії водійського посвідчення. Кожен майбутній водій проходитиме незалежне тестування, а також складатиме іспит щодо практики водіння», – відзначають у ГУ Національної поліції України в області.

Інспектори додають, що старими в іспиті залишаються тільки умови проходження тесту, зокрема: 20 хвилин, 20 запитань. Для зарахування іспиту можна допустити щонайбільше дві помилки. «Я вважаю, що іспит давно потрібно було оновити. А то ті тести складалися, коли ситуація на дорогах була зовсім іншою. Також сам підхід треба змінити: здача іспиту має бути максимально об’єктивною і прозорою, щоб унеможливити будь-які домовленості чи хабарі», – відзначає водій таксі Ігор Вознюк.

Наскільки виправданні нововведення для майбутніх водіїв, покаже час.

Софія Романська