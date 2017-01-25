Магазин “Молоко” у Тернополі стане історією?

25/01/2017 Розмір тексту:

У центрі Тернополя закрився відомий магазин “Молоко”, який працював в нашому місті вже багато років.

Сьогодні з магазину виносили холодильники, прилавки та вантажили в автомобіль.

Очевидно, в приміщенні буде відбуватись ремонт. Але чи буде новий магазин, чи відкриють новий заклад, наразі невідомо.

– Тепер це вже історія, – написав на своїй сторінці у Фейсбук громадський активіст Антон Марчевський.

Джерело: Терен