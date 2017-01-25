Магазин “Молоко” у Тернополі стане історією?
25/01/2017 0
Розмір тексту:
У центрі Тернополя закрився відомий магазин “Молоко”, який працював в нашому місті вже багато років.
Сьогодні з магазину виносили холодильники, прилавки та вантажили в автомобіль.
Очевидно, в приміщенні буде відбуватись ремонт. Але чи буде новий магазин, чи відкриють новий заклад, наразі невідомо.
– Тепер це вже історія, – написав на своїй сторінці у Фейсбук громадський активіст Антон Марчевський.
Джерело: Терен
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Регіональний менеджер
Байєр