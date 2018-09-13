М-12 завершено! Голова Укравтодору Славомір Новак на Тернопільщині проінспектував Підволочиську трасу. ФОТО
13/09/2018 0
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Дорогу Тернопіль – Підволочиськ, яку не ремонтували понад 30 років, сьогодні 13 вересня, проінспектував в. о. Голови Укравтодору Славомір Новак. На Тернопільщині він сьогодні в рамках робочої поїздки.
Магістраль М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (в межах Тернопільської області це дорога Тернопіль-Підволочиськ) є однією із стратегічних. Вона є частиною транснаціонального коридору Go Highway.
Цю дорогу ремонтували швидкими темпами. Ремонт вдалося завершити за чотири місяці. Магістраль, додамо, зробили за європейськими стандартами. Протяжність дороги майже 39 км, вартість – 777 млн. грн.
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