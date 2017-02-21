“Люті їжаки” навчать тернополян захищатися від терористів

21/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі професійні військові та спортсмени навчають практичній стрільбі та самозахисту.

Жителі краю можуть освоїти навички практичної міліарії. У Тернополі представники Клубу оборонної стрільби навчають, як захистити себе від терористичної небезпеки та вберегтися під час надзвичайних ситуацій.

Заняття проводять колишні офіцери Збройних сил України та правоохоронних органів. Долучитися можуть всі охочі.

«Важливо вміти захистити себе, а також своїх рідних під час небезпеки. Ми навчаємо, як це зробити. Наше гасло: «Якщо в тебе відважне серце і дух Воїна, ти хочеш стати захисником рідних і близьких, приєднуйся до нас!» У нашій організації згуртувалися військові, справжні професіонали. Використовуємо ізраїльський досвід з підготовки мирного населення. Думаю, такі навички нікому не завадять. Тож охочим спробувати себе у заняттях радимо звертатися до організації «Люті їжаки». Більше дізнатися про нашу діяльність можна зі сторінок у соцмережах», – каже інструктор ізраїльського центру парамілітарного спорту Михайло Левицький.

У проведенні занять беруть участь також представники організації «Білі берети». Вони навчають, як надавати першу медичну допомогу.