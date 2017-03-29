Люди Деревляного хочуть “люструвати” міських тимошенківців?

29/03/2017 Розмір тексту:

Черговий скандал розгорівся у тернопільській “Батьківщині”. Бюро міської організації партії має намір змусити скласти повноваження неслухняних депутатів.

Під удар потрапила ціла фракція у міськраді. Бюро виключило з партії підприємця Наталю Шоломейчук та директора 5-ої ЗОШ Петра Поворозника, а також рекомендувало обласному бюро провести цю процедуру щодо першого номеру списку Андрія Артимовича. До священника Володимира Гринди партійні “люстратори” не змогли застосувати санкції через відсутність партійного квитка.

Не поділився?

Формальною причиною рішення стало голосування фракції за зміни до Генплану Тернополя. Раніше партбюро застерігало депутатів від позитивного голосування. Однак фракція проігнорувала партійну директиву.

Слід зазначити, що конфлікт між фракцією і партбюро розпочався ще минулого року, коли обласний бос “Батьківщини” Василь Деревляний вирішив усунути Андрія Артимовича від керівництва міським осередком тимошенківців і передати “булаву” більш надійній людині. Артимович опирався, однак Деревляний через Київ протиснув заміну керівництва міської організації. Кажуть, що причиною конфлікту стало бажання Деревляного, який добре знає “ціну питань” у місті, в директивному варіанті управляти фракцією, з чим не погоджувалися депутати. Натомість Артимович швидко знайшов спільну мову з Надалом та повністю вийшов з під контролю Деревляного. У кулуарах міської ради розповідають, що саме Артимович став модератором процесів, що дозволили Надалу відновити ситуативну більшість у міськраді. Зі зростанням впливу Артимовича серед депутатів – зростала кількість його ворогів в протилежному таборі. Відтак, опоненти, програвши сутичку в міській раді, підігрівають інтерес до подій в “Батьківщині”.

Формально рішення партбюро не несе жодних юридичних наслідків для депутатів, бо бюро не вповноважено відкликати депутатів. Процедура відкликання надзвичайно складна і практично нереалістична. Ініціатори відкликання мають спочатку зібрати певну кількість підписів серед виборців того чи іншого депутата. Потім рішення про відкликання має прийняти міська партійна конференція та затвердити партійний з’їзд. Насамкінець своє слово має сказати тервиборчком. Зважаючи на те, що в Артимовича є впливові покровителі в керівництві “Батьківщини” ймовірність його відкликання наразі низька. Цілком можливо, що сторони знайдуть порозуміння і він буде змушений бути більш чуйним до прохань обласного боса.