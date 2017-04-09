Любителі шашликів загадили парк “Здоров’я”

09/04/2017 Розмір тексту:

Нещодавно створений «Парк здоров’я» вже добряче засмітили. Якщо початкову територію регулярно прибирають комунальні служби міста, то більш віддалені площі потопають у смітті. Пляшки, поліетиленові пакети, папір – усе це наслідки відпочинку просто неба.

Впорядкувати «Парк здоров’я» взялися представники євангельських церков Тернополя. Таким чином вони приєдналися до Всеукраїнської акції «Чисте серце – чисте місто», яку проводять в усіх регіонах України з нагоди 500-річчя Реформації.

«Чистота починається з нашого серця. І ми вирішили навести порядок у цьому парку. Хочеться, щоб всі парки і загалом місто було чистим. Дбати про навколишнє середовище – це важливо. Порядок має бути скрізь і ми вирішили докласти трохи зусиль, щоб наше місто виглядало більш чистим. Цього також навчає Біблія. Ми повинні берегти і дбати про те, що маємо», – відзначив керівник соціального відділу організаційного комітету з відзначення 500-річчя Реформації у Тернопільській області Руслан Полікровський.

До прибирання «Парку здоров’я» приєдналися навіть діти. Учасники акції сподіваються, що у Тернополі менше смітитимуть.

Софія Романська