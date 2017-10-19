Любитель курити в ліжку підняв на ноги всіх сусідів

19/10/2017 Розмір тексту:

17 жовтня о 18:24 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про дим, що виходив з-за дверей однієї з квартир на 5-му поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Злуки, 43, у Тернополі. На виклик негайно вирушили рятувальники.

Як вдалось встановити, причиною задимлення стало тління обшивки матраца. Вочевидь власник помешкання заснув з не загашеною цигаркою. Паління в ліжку ледь не призвело до трагедії, якої вдалось уникнути завдяки мешканцям будинку. Люди, що помітили дим здійняли тривогу, розбудили власника квартири та самотужки ліквідували пожежу.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу чоловік самостійно покинув помешкання, від надання медичної допомоги він відмовився. Для усунення наслідків значного задимлення на місці події працювала ланка газодимозахисної служби. Рятувальники провели ряд заходів щодо провітрювання приміщень.

Завдяки пильності мешканців будинку врятовано життя людини та попереджено виникнення масштабної пожежі, повідомляють у ДСНС.