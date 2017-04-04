Любитель їздити п’яним і “крити матом” поліцейських заробив чотири протоколи

04/04/2017 0
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На нетверезого водія патрульні склали 4 протоколи.

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

Автомобіль Peugeot виїхав на смугу зустрічного руху і спричинив зіткнення з автомобілем Scoda.

ДТП трапилося 3 квітня, близько 21-ї години, на вулиці 15 Квітня. Водій з’їхав з місця аварії, однак полісмени його наздогнали. При спілкуванні з патрульними поліцейськими правопорушник поводився зухвало і вживав лайливі слова. Очевидно було, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 2,52 проміле в крові. А це в 13 разів перевищувало допустиму норму.

На правопорушника склали 4 протоколи: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124(ДТП), ст. 122-4 (З’їзд з місця ДТП) та ст. 173 (Дрібне хуліганство).

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