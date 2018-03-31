Листівки, писанки, ікони: в художньому музеї відкрилася Великодня виставка
Писанки, ікони та великодні листівки із фондів Тернопільського художнього музею представили в експозиції традиційної, уже 27-ої Великодньої виставки.
До уваги відвідувачів запропоновано понад 250 різних видів писанок. Є не тільки воскові писанки, а й мальованки, дряпанки, травлянки, виконані на курячих, перепелиних, качиних, гусячих і страусиних яйцях. Також можна оглянути декілька десятків старих великодніх листівок, які випускали в Україні, Польщі, США, Канаді.
– Проводимо такі виставки з 1992 року, – розповів Ігор Дуда, директор Тернопільського обласного художнього музею. – Тоді першу виставку я привіз зі Львова, з приватної колекції Івана Гречка. Це були галицькі писанки і великодні листівки. У Тернополі на той час ми ще не мали своєї колекції. Були писанки у краєзнавчому музеї, але їх не виставляли з ідеологічних міркувань. А наш музей був заснований у 1991 році і ми ще не мали писанок та й писанкарів у Тернополі тоді не було. Вже на наступний, 1993 рік, до нас зголосилося подружжя Лесі і Юрія Цікало, і ми зробили їх персональну виставку. А сьогодні маємо у фондах багато їхніх робіт. Вони малюють традиційні та авторські писанки на перепелиних, курячих, гусячих, страусиних яйцях. А напередодні цієї виставки подарували нам ще дві страусині писанки і ми вже маємо їх п’ять.
У рамках відкриття Великодньої виставки пройшов також майстер-клас з писанкарства «Великодні візерунки». Організували його спільно з обласним методичним центром народної творчості. Мистецтву створення писанок дорослих і діток навчали вісім майстрів: Зеновій Пеньонжик і Оксана Мазур-Пеньонжик з Бучача, Ігор Боднар із Заліщиків, Ярослав Осадца, Анжеліка Кононюк, Інна Кватира, Ірина Урезченко, Надія Савюк з Тернополя.
Відвідати Великодню виставку у музеї можна до 15 квітня.
Ольга Трач
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