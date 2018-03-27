Лише за сьогодні на ставках області врятували від вірної смерті сімох рибалок

27/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщину прийшло потепління. Проте ні підняття температури, ні швидке танення криги на водоймах не зупиняє любителів риболовлі. Сповнені азарту та адреналіну, вони відчайдушно займаються улюбленою справою.

Проте 27 березня не один любитель риболовлі на кризі пошкодував про свою сміливу безпечність, поставивши своє життя на вагу із хобі. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Так, о 13:51 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на крижині тернопільського ставу, яка відкололась від загальної маси знаходяться троє рибалок. Негайно на виклик вирушили вонеборці 1-ї ДПРЧ Управління на пожежно-рятувальному автомобілі. За лічені хвилини відчайдухи-рибалки були врятовані.

А о 14:06 до Служби порятунку уже надійшло чергове повідомлення про можливість трагедії на водоймі. Цього разу рибалки провалилися під кригу на місцевому ставі у селі Івачів Тернопільського району. На виклик було направлено бійців ДСНС 1-ї та 3-ї ДПРЧ Управління. Постраждалих вдалось врятувати.

Проте і цей випадок не був останнім. О 14:11 до вогнеборців повідомили, що тоне рибалка на тернопільському ставі поблизу пляжу «Циганка». На виклик вирушили бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. О 14:24 любитель риболовлі на кризі був врятований.

Станом на 16:00 бійці ДСНС врятували із крижаного полону 7 відчайдух.