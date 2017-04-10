Лише з одного тернопільського парку вивезли чотири “КамАЗи” сміття

10/04/2017 Розмір тексту:

З 4 по 6 квітня у Тернополі тривала друга загальноміська толока, участь у якій взяло більше 2500 тисяч осіб.

Лише у парку «Загребелля» територію від сміття прибирало тисяча тернополян, а обсяг зібраного там сміття вивезли чотирма «КАМАЗами», повідомляє сайт ternopillive.com.ua.

Зі слів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, під час толоки були прибрані не лише території парків, а ще й зелених зон та придорожніх зелених смуг.