Лише з одного тернопільського парку вивезли чотири “КамАЗи” сміття

10/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

З 4 по 6 квітня у Тернополі тривала друга загальноміська толока, участь у якій взяло більше 2500 тисяч осіб.

Лише у парку «Загребелля» територію від сміття прибирало тисяча тернополян, а обсяг зібраного там сміття вивезли чотирма «КАМАЗами», повідомляє сайт ternopillive.com.ua.

Зі слів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, під час толоки були прибрані не лише території парків, а ще й зелених зон та придорожніх зелених смуг.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,285 / 9.51m