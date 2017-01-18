“Липовий” поліцейський забрав у дитини золоті прикраси. ФОТО

18/01/2017 0
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14 січня до співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що у його внучки невідомий чоловік, представившись співробітником поліції,  забав золоті прикраси.

Третьокласниця гуляла разом зі своїм двоюрідним братом, коли до них підійшов незнайомець, назвався поліцейським і почав розповідати історію про те, що в когось викрали телефон, тому попросив дітей показати свої засоби зв’язку. У школярів мобільних не було, тоді зловмисник на ходу став придумувати інший сценарій, мовляв, він шукає також крадені золоті сережки, дуже схожі на ті, які носить третьокласниця. дівчинка зняла золоті прикраси  і віддала шахраєві.

Потерпілі на фото впізнали особу кривдника. Ним виявився  БирковськогоРуслан Альбінович, 1975 року народження, житель Житомирської області. До слова, зловмисник уже неодноразово судимий і на даний час перебуває в розшуку за вчинення серії злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене повторно.

Поліцейські звертаються до всіх, хто може надати інформацію, яка допоможе у пошуку й затриманні зловмисника, звертатися за номерами телефонів  у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, моб. 067 259 15 18, або 102 у будь-який підрозділ поліції.

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