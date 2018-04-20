“Липові” працівники СБУ відібрали у жителя Тернопільщини BMW

20/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині засуджено двох злочинців, що назвавшись працівниками СБУ, відібрали авто у власника.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого та завдало значної матеріальної шкоди), ч.1 ст.353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням суспільно-небезпечного діяння), ч.2 ст.126 КК України (умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, з метою залякування потерпілого).

Встановлено, що у вересні 2015 року двоє раніше судимих жителів Тернопільської області, будучи одягненими у камуфляжну форму, використовуючи посвідчення бійців добровольчого батальйону, представляючись працівниками Служби безпеки України, застосовуючи насильство, незаконно заволоділи транспортним засобом марки БМВ, чим завдали потерпілому значної матеріальної шкоди. Вказана подія трапилась неподалік від Збаража. Згодом, зловмисників розшукали і затримали правоохоронці.

Збаразький районний суд погодився з позицією прокурора та засудив обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289, ч.1 ст.353, ч.2 ст.126 КК України до покарання у вигляді 5 років 4 місяців та 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Матеріальна шкода, завдана потерпілому, відшкодована під час судового розгляду.