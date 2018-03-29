“Липові” газовики поцупили у пенсіонерів з Тернополя величезну суму грошей

29/03/2018 Розмір тексту:

Нехтують краяни елементарним правилом безпеки не впускати до домівки невідомих та продовжують потерпати від рук зловмисників. Впустили до квартири незнайомців і подружжя пенсіонерів з Тернополя, як наслідок – втратили усі заощадження.

Незнайомка постукала у двері тернополян 27 березня близько обіду, повідомляють у поліції. Молодиця представилася працівницею газової служби та розповіла, що згідно нововведень, усім людям похилого віку будуть безкоштовно встановлювати нові газові лічильники. Жінка попрохала показати їй обліковий прилад, аби вона могла переписати його номер та заповнити необхідні документи. Старенькі повірили шахрайці та впустили до хати. Допоки жінка відволікала увагу господарів на кухні, до помешкання через незамкнені двері проник її спільник та швидко обнишпоривши кімнати знайшов у шафі в вітальні чимало готівки, яку і викрав. Опісля псевдоробітниця швидко прощалася та покинула дім, а потерпілі лише через декілька годин помітили пропажу кількасот тисяч гривень та 650 євро. Чоловік зателефонував у поліцію.