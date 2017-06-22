“Паспортна лихоманка” у Тернополі: довжеленні черги вишиковуються ще вдосвіта. ФОТО

Люди з самого ранку вишиковуються в чергу, аби не просто оформити біометричний паспорт, а записатися у чергу на подачу документів для його оформлення, повідомляє сайт Тернополяни.

Зокрема таку картину впродовж останніх днів можна спостерігати біля паспортного сервісу «Документ», що по вулиці Руській. Про це у соціальній мережі повідомляє Сергій Цибульский.

«Тернопіль. В день видають 40 біометричних паспортів. Порахуйте скільки років треба, щоб хоча б половина жителів отримала їх», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо на Тернопільщині також працює система електронної черги для запису на оформлення ІД-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

До сервісу підключені обласне Управління ДМС,Тернопільський міський відділ, Кременецький,Чортківський, Тернопільський районні сектори міграційної служби.

Електронна черга створена для того, щоб організувати людей, уникнути скупчень громадян у підрозділах міграційної служби, скорити термін їхнього перебування в установі, – кажуть в Управління ДМС в Тернопільській області. – окрім цього, ні керівництво міграційної служби області, ні працівники підрозділів, не мають доступу до системи електронної черги, таким чином виключено вплив на попередній запис.

Громадяни, які мають доступ до Інтернету, можуть записатися до електронної черги не виходячи з дому за посиланням http://dmsu.gov.ua/online.

Ще один спосіб записатися в електронну чергу – скористатися терміналом, який знаходиться в підрозділах міграційної служби.

Також можна отримати послугу без попереднього запису.Для цього у день звернення в підрозділ міграційної служби необхідно отримати в терміналі талон без вказаного часу прийому, який дає можливість того ж дня, щойно з’явиться вільне місце, отримати послугу. Даний талон діє лише впродовж одного дня.

У міграційній службі зазначають, що система електронної черги не допускає запізнення. Якщо громадянин пропустив свій час, то запис не переноситься, а анулюється системою. Спізнившись, доведеться записуватися на іншу дату, чи отримувати талон в чергу «сьогодні на сьогодні» й чекати, коли у з’явиться вільне місце.