Лихо від вченості

04/01/2017 Розмір тексту:

Імідж, лізинг, брифінг, офшор, дайджест, промоушн, провайдер, пілинг… Ці іноземні запозичення настільки впевнено й нахабно увійшли в нашу мову, що ми й не зчулися, як створили якийсь дивний гібрид бізнесово-побутового лексикону. Воно, звісно, спокусливо – одним хвацько кинутим іншомовним слівцем створити у співрозмовників схвальну думку про власну ерудицію. Проте…

Якось ми з приятелем, завзятим латиністом, який за роки нашого знайомства і мене привчив до цитування (каюся, не завжди доречного) крилатих висловів, зайшли в обідню пору до одного затишного закладу, щоб поспілкуватися за філіжанкою ароматної кави. За приємною бесідою час збігав швидко, і ось уже тітонька-прибиральниця почала все настійливіше припрошувати клієнтів «закруглятися» – заклад зачинявся на перерву. Коли жінка в черговий раз підійшла до нашого столика і нагадала, що годилося б уже виходити, я, все ще перебуваючи у полоні розслаблено-інтелектуального настрою, розвів руками і звернувся до приятеля: «Нічого не поробиш, треба йти – dura lex, sed lex» (Закон суворий, але це закон – лат.)

Першим наслідком цієї моєї сентенції стали округлені очі жінки із загрозливо стиснутою в долоні ганчіркою. А ще за мить в голові у мене промайнула вельми неприємна згадка про те, що латинське слово «dura» має до болю знайомий і затертий від частого вжитку українсько-російський омонім.

Після цього у ролі слухачів уже довелося виступати нам з приятелем.

– Добре, що хоч ви такі мудрі! Попробували би самі тут поробити з такими, то я би на вас подивилася! Знали би, як других називати дурами!

Спільними зусиллями інцидент було загладжено, ми допили прохололу каву і вийшли. А надворі пригадали більшовика-матроса з якогось давнього фільму, котрий закликав недобитих інтелігентів – буржуїв не бути «шибко умними». Мораль: вживаючи іншомовні слова і вирази, незайве озирнутися довкола. Інакше ризикуєте отримати неприємну можливість пересвідчитися, що ваша ерудиція за певних умов може бути недоречною а то й шкідливою. Поруч цілком може виявитися не лише заклопотана жінка з безневинною ганчіркою в руці…

Ігор Дуда