Львів’янин так погуляв у Тернополі на весіллі, що його довелося шукати патрульним

25/09/2017 0
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24 вересня, близько 4-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про безвісти відсутнього чоловіка.

Зв’язавшись із заявницею, патрульні з’ясували, що хлопець – мешканець Львова, приїхав до Тернополя на весілля. О 1 годині ночі вийшов з ресторану на вулиці Руській і зник у невідомому напрямку. На телефонні дзвінки не відповідав та про своє місце перебування нікому з гостей не повідомив. Інспектори передали в орієнтування іншим екіпажам прикмети громадянина, а самі взялися обстежувати прилеглу територію.

За якийсь час його вдалося розшукати на залізничному вокзалі. Хлопець спав на лавці, повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори розбудили його, та встановивши особу, доставили до заявниці, після чого відібрали у неї зустрічну заяву.

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