Львів’янин помер після того, як скупався у ставку на Тернопільщині
02/10/2017 0
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У Львові занедужав на лептоспіроз та помер 30-річний чоловік. Напередодні померлий ловив рибу та купався у водоймі Тернопільської області.
Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр.
Зазначається, що чоловік під час відпочинку не дотримувався правил особистої гігієни.
“Хворий за медичною допомогою з приводу захворювання не звертався, займався самолікуванням. На 7-ий день від початку захворювання був госпіталізований в реанімаційний відділ Львівської обласної інфекційної лікарні в дуже важкому стані. На наступний день хворий помер”, – мовиться у повідомленні центру.
Додамо, що в Україні за 8 місяців 2017 року зареєстровано 164 випадки захворювань людей на лептоспіроз.
Джерело: 24tv.ua
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