Львів’янин помер після того, як скупався у ставку на Тернопільщині

02/10/2017 Розмір тексту:

У Львові занедужав на лептоспіроз та помер 30-річний чоловік. Напередодні померлий ловив рибу та купався у водоймі Тернопільської області.

Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр. Зазначається, що чоловік під час відпочинку не дотримувався правил особистої гігієни.

“Хворий за медичною допомогою з приводу захворювання не звертався, займався самолікуванням. На 7-ий день від початку захворювання був госпіталізований в реанімаційний відділ Львівської обласної інфекційної лікарні в дуже важкому стані. На наступний день хворий помер”, – мовиться у повідомленні центру.

Додамо, що в Україні за 8 місяців 2017 року зареєстровано 164 випадки захворювань людей на лептоспіроз.

Джерело: 24tv.ua