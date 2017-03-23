Львів’янка отримала в Тернополі у спадок будинок з “сюрпризом”
Пістолет марки «ТТ» 44 – річна жителька Львова принесла в Тернопільський відділ поліції.
Жінка розповіла, що отримала у спадок будинок в Тернополі, але в ньомуніколи не проживала, оскільки мешкає у Львові. Свою спадщину планувалапродати, але перед цим вирішила там поприбирати. У шухляді столу воназнайшла зброю та набої, замотані у ганчір’я. Після виявлення знахідки жінкаодразу звернулась до правоохоронців.
Працівники поліції вилучили зброю та направили її на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Нагадаємо, що громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються відкримінальної відповідальності, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.
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