Львів’янка отримала в Тернополі у спадок будинок з “сюрпризом”

23/03/2017 Розмір тексту:

Пістолет марки «ТТ» 44 – річна жителька Львова принесла в Тернопільський відділ поліції.

Жінка розповіла, що отримала у спадок будинок в Тернополі, але в ньомуніколи не проживала, оскільки мешкає у Львові. Свою спадщину планувалапродати, але перед цим вирішила там поприбирати. У шухляді столу воназнайшла зброю та набої, замотані у ганчір’я. Після виявлення знахідки жінкаодразу звернулась до правоохоронців.

Працівники поліції вилучили зброю та направили її на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Нагадаємо, що громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються відкримінальної відповідальності, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.