Львівське сміття, яке не дали викинути у Полтаві, привезли до Тернополя

09/03/2017 0
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Вчора до тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на об‘їзній дорозі Тернополя стоїть дві вантажівки зі сміттям.  Знаючи ситуацію з львівськими відходами і яким чином сусідня область «ділиться» сміттям з іншими містами, правоохоронці оперативно виїхали на місце зупинки вантажівок.

З’ясувалося, що два автомобілі марки «ДАФ» дійсно були завантажені відходами зі Львова. І, згідно документів, поверталися вони з цим багажем уже з Полтавщини, де їм завадили викинути.

Важливо, що автівки були з Тернополя і належать вони місцевому підприємству. Поліцейські встановили, до дане підприємство має договір з львівськими комунальниками щодо надання транспортних послуг.

Здійснити задумане – викинути сміття ув Тернополі  водіям вантажівок завадили поліцейські. Вони супроводили фури за межі області.

Правоохоронці звертаються до жителів краю й надалі повідомляти про подібні факти, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

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