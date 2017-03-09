Львівське сміття, яке не дали викинути у Полтаві, привезли до Тернополя

09/03/2017 Розмір тексту:

Вчора до тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на об‘їзній дорозі Тернополя стоїть дві вантажівки зі сміттям. Знаючи ситуацію з львівськими відходами і яким чином сусідня область «ділиться» сміттям з іншими містами, правоохоронці оперативно виїхали на місце зупинки вантажівок.

З’ясувалося, що два автомобілі марки «ДАФ» дійсно були завантажені відходами зі Львова. І, згідно документів, поверталися вони з цим багажем уже з Полтавщини, де їм завадили викинути.

Важливо, що автівки були з Тернополя і належать вони місцевому підприємству. Поліцейські встановили, до дане підприємство має договір з львівськими комунальниками щодо надання транспортних послуг.

Здійснити задумане – викинути сміття ув Тернополі водіям вантажівок завадили поліцейські. Вони супроводили фури за межі області.

Правоохоронці звертаються до жителів краю й надалі повідомляти про подібні факти, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.