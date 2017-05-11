Львів отримає ударну дозу щастя

11/05/2017 Розмір тексту:

17 та 18 червня у Львові відбудеться «Lviv Yoga Day» – наймасовіше дійство гармонії, спокою та творчості, на честь святкування Міжнародного Дня Йоги.

Lviv Yoga Day – це наповнений простір для тих, хто шукає відпочинку, душевного затишку та можливості зупинитися і почути себе справжнього у шаленому ритмі сучасного міста. Абсолютно новий формат йога-фестивалю охоплює багато сфер, де кожен з відвідувачів дізнається для себе багато нового зі світу йоги та здорового способу життя, отримає нові унікальні навички. Другий рік поспіль фестиваль збирає прогресивних львів’ян та гостей міста, яких у минулому році було понад 5000.

Одразу дві локації будуть зустрічати гостей та друзів, щоб долучитись у цьому році до міжнародної йога-спільноти: площа Ринок та парк Івана Франка.

Мета

Команда організаторів має на меті ближче познайомити усіх бажаючих з культурою йоги, представити її багатогранність як стиль життя та образ мислення.

Що чекає на вас у програмі:

Global Hatha Yoga – масове заняття з хатха йоги на площі Ринок.

Хатха йога марафон від тренерів з різних куточків України, серед яких В’ячеслав Гуцалюк, Ольга Римська, Юрій Сулик, Едуард Голяк та інші.

від тренерів з різних куточків України, серед яких В’ячеслав Гуцалюк, Ольга Римська, Юрій Сулик, Едуард Голяк та інші. Лекторії – про суть йоги, медитацію, вегетаріанство і аюрведу .

– про суть йоги, медитацію, вегетаріанство і аюрведу . Мантра дайвінг від гурту «АTMASFERA». Також буде залучено до співпраці музикантів та гурти з Норвегії , Румунії, Польщі, що грають в напрямку йога музики.

від гурту Також буде залучено до співпраці музикантів та гурти з Норвегії , Румунії, Польщі, що грають в напрямку йога музики. Вегетаріанські майстер-класи від директора та шеф повара першого у Львові вегетаріанського кафе Green.

від директора та шеф повара першого у Львові вегетаріанського кафе Green. Арт – простір – різноманітні творчі майстер-класи.

– різноманітні творчі майстер-класи. Дитячий простір – місце, де всі заняття спрямовані на розвиток і гармонізацію внутрішнього стану дитини

“Йога, як давня фізична та духовна практика, має не тільки оздоровче значення, але й здатність згуртовувати суспільство і виховувати взаємоповагу. Тому сьогодні проведення такого заходу є обов’язковою культурною сходинкою на шляху порозуміння не тільки в нашій країні, а й у світі. “, – коментують ідею організатори.

На допомогу міста

Організаторами фестивалю Lviv Yoga Day запропоновано ініціативу ввести заняття йогою замість фізкультури в львівських школах. Управління освіти у Львові підтримало її і зараз ведуться переговори зі школами. Почнеться реалізація з 15 хвилин йога вправ та дихальних практик.

Плануй своє дозвілля на Lviv Yoga Day!

17 та 18 червня

Львів, площа Ринок, парк ім. І. Франка

Вхід вільний

Дивись, як відбувалась Global Hatha Yoga минулого року: https://goo.gl/yfNZZ7

Дізнайся більше про участь: https://www.facebook.com/lvivyogaday