Луценко висміяв “боротьбу з шістками” на Тернопільщині

15/02/2017 1
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Генеральний прокурор розкритикував роботу прокуратури Тернопільської області стосовно виявлення і покарання корупціонерів.

На підсумковій нараді за 2016 рік Луценко висміяв “боротьбу з шістками” на Тернопільщині на прикладі затримання за хабар у 500 гривень інспектора однієї з місцевих колоній, передає Depo.Хмельницький.

“Інспектор взяв хабар 500 грн – хіба це рівень обласної прокуратури і привід заводити десятки томів справи?, – запитав генпрокурор у очільника прокуратури Тернопільщини Перча. – Як ви його вже зловили, то хоч спробуйте вийти на тих, кому він віддає гроші, проведіть операцію “Бумеранг” з міченими купюрами, візьміть його “кришувальника” у високому кабінеті. Знайдіть з ким він ділиться. От тоді це буде результат. Тоді я б вам дав орден”.

За словами Луценка, він знає дещо про тюрми і такси на різноманітні “послуги” за передачу заборонених предметів.

“Покажіть усю мережу. А інакше – це “палочка для галочки” – гнівно резюмував генпрокурор.

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Коментарі (1)

Микола з привітом

15/02/2017

Генпрокурор: “От тоді це буде результат. Тоді я б вам дав орден”
Облпрокурор: “Та я згіден на медаль”

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