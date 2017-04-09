Лоза б’є, не я б’ю: тернополяни святкують Вербну неділю

09/04/2017 Розмір тексту:

Сьогодні тернополяни відзначають Вербну неділю, яка символізує Вхід Господній до Єрусалиму.

У цей день, згідно зі Священним Писанням, Ісус Христос в’їхав до Єрусалиму. Його прибуття дуже широко і святково віталося людьми. Всі, хто зустрічав його в цей день чекали, що Син Господній виправить все, що відбувалося в світі. Зокрема, усуне всю несправедливість і відновить благополуччя, процвітання людей.

Натовп людей зустрів Ісуса. Всі раділи, співали пісні. А також, всі, хто зібрався обмахували Ісуса Христа пальмовими гілками. Звідси у нас пішов звичай у Вербну неділю освячувати гілки верби. Ці дерева у нас ототожнюються з пальмами. Так відбувається тому, що верби в нашій країні розквітають одними з перших.

Але Вербна неділя не тільки урочисте і світле свято. Цей день також є одним з найсумніших і найтрагічніших. Адже практично всі ті, хто вітав Ісуса у Вербну неділю, вже через кілька днів били його і кидали в нього камінням з криками люті, вимагаючи, щоб його розіп’яли.

Джерело: СТБ