Ліцею на Тернопільщині повернули землю вартістю 9 мільйонів гривень

05/05/2017 0
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За принципової позиції  Теребовлянської місцевої прокуратури навчальному закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей» повернено земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею  понад 300 га вартістю понад 9 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що на земельних ділянках, що перебувають у користуванні  закладу освіти, приватне агропромислове підприємство вирощує сільськогосподарські культури, а угода про використання цієї землі, не погоджена із органом управління ліцеєм – Міністерством освіти і науки України.  Прокуратура звернулась до суду з вимогою розірвати договір та повернути землю ліцею.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області провадження у справі припинено у зв’язку з добровільним розірванням сторонами під час судового розгляду спірного договору та поверненням земельних ділянок вартістю понад 9 млн. грн. розпоряднику.

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