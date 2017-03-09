Літак зі Східного “перелетить” у Старий парк?

09/03/2017 Розмір тексту:

Тернополянин Михайло Народний подав пропозицію перенести літак із проспекту Степана Бандери у “Старий парк”. Він навіть зареєстрував петицію.

Голосування розпочалося сьогодні, 9 березня. Триватиме 30 днів, повідомляє сайт Терноград.

– У зв’язку з пошкодженням кріплення літака до бетонної конституції та його аварійно небезпечного стану. Про що встановила спеціальна комісія яка провела обстеження. Реконструкції дана споруда не підлягає. Там а літку дуже часто граються діти і при сильному вітрові він скоро взлетить на голову дітям і ця біда буде на совісті тих в кого ностальгія за минулим. Тому я пропоную його перемістити до подібної військової техніки в ,,старий парк” де усі охочі будуть мати вільний до нього доступ, – написав він.