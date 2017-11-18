Літак загорівся під час приземлення: на тернопільському летовищі гасили пожежу. ВІДЕО

18/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільський аеропорт не працював майже п’ять років і тільки з листопада почав обслуговувати вантажні судна.

На Тернопільському летовищі гасили літак. Оперативно реагувати на нештатні ситуації вчилися місцеві рятувальники, передає “5 канал“.

За легендою навчань, літак Ан-2 зайнявся під час приземлення. Сталося витікання пального. На той час у салоні перебували шість пасажирів та члени екіпажу. Аварійно-рятувальна команда оперативно загасила полум’я, а пасажирам надали першу допомогу. Одного з них гелікоптером доправили до лікарні.

Поки рятувальники “гасили пожежу”, працівники аеропорту відпрацьовували свої дії під час надзвичайної ситуації. А саме, – тренувалися швидко евакуйовувати інші літаки з ангара, які опинилися біля осередку займання.

“Завершуємо процедуру сертифікації служби організації пасажирських перевезень. З 2018 року розпочнемо роботу щодо організації власне пасажирських перевезень. Ці навчання мають бути завчасні”, – зазначив директор Тернопільського аеропорту Юрій Малецький.

“Тернопільський аеропорт тривалий термін не використовували, такі навчання востаннє проводили років п’ять тому. Зараз ми відновлюємо цю практику, вчимо особовий склад, а також обслуговуючий персонал аеропорту діяти в надзвичайних ситуаціях”, – відзвітував начальник головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.