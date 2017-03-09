Літак на “Східному” став небезпечним для перехожих

08/03/2017 Розмір тексту:

Літак на «Східному» масиві у Тернополі планують замінити. За висновками експертів, він становить небезпеку для перехожих. У будь-який момент споруда може впасти.

Літак на «Східному» масиві встановили у 1972-му році. Нині – це одна з родзинок міста, – вважають тернополяни. Проте за висновками експертної комісії, споруда в аварійному стані.

«Наразі ми чекаємо пропозицій від архітекторів, художників, активної громадськості щодо реконструкції або заміни цього пам’ятного знака. Насправді цей літак ні історичної, ні архітектурної цінності не має, з військовими діями ніяк не пов’язаний. Але за тривалий період часу люди до нього звикли, тому не хочуть прощатися», – кажуть у прес-службі Тернопільської міської ради.

Відтак у Тернополі наразі тривають дискусії щодо демонтажу літака. «Ми неподалік проживаємо. Дуже звикли до цього літака. Але, звісно, якщо він в аварійному стані, його необхідно прибрати. Оскільки життя дорожче. Але було б добре, щоб його замінили іншим літаком», – каже тернополянка Ярина Куць.

Наразі у Тернополі оголосили конкурс на кращий проект пам’ятника, який мають встановити на місці літака. За умовами якого, журі визначить три кращих проектів, а потім оберуть найкращий.