Лісничі зрубали без жодних дозволів величезну кількість дерев

16/05/2017 Розмір тексту:

48517 гривень – сума збитків, завдана ДП “Бучацьке лісове господарство”. Незаконну порубку лісу виявили працівники Служби безпеки України.

Провадження ведуть слідчі Монастириського відділення поліції.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділення Романа Ткачука, незаконною порубкою деревини займалися самі ж працівники лісництва. Вони під час планової чистки лісового масиву, впродовж лютого-квітня, вирубували ще й недозволені дерева, а саме – осики, берези, верби та інші цінні породи. За попередніми даними лісничі зрубали без жодних дозволів 112 дерев.

Це порушення виявили правоохоронці під час ревізії у лісництві Монастирисьок. Суму збитків нараховували фахівці державного агенства лісових ресурсів України в Тернопільській області.

Триває слідство за статтею 246 ККУ – незаконна порубка лісу.