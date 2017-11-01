Лікарні і поліклініки міста незабаром стануть комунальними підприємствами
Міські лікувальні заклади незабаром стануть комунальними підприємствами. Процес їх реорганізації уже на завершальному етапі.
Під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради було прийнято шість рішень «Про затвердження передавального акту».
– Ці рішення завершують процедуру перетворення комунальних закладів у комунальні підприємства, – пояснив Ростислав Левчук, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Робимо це згідно з рішенням міської ради про реорганізацію міських комунальних лікувальних закладів. Ми повністю повторюємо алгоритм, який вже був використаний два роки тому при створенні комунальних підприємств: “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” і «Тернопільська міська лікарня №3».Після цього нотаріуси затвердять передавальні акти і комунальні підприємства будуть зареєстровані у реєстраційній службі.
На засіданні прийняли рішення стосовно таких міських комунальних закладів: центр первинної медико-санітарної допомоги, дитяча стоматологічна поліклініка, стоматологічна поліклініка, дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги, лікарня №2.
Ольга Трач
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