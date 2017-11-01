Лікарні і поліклініки міста незабаром стануть комунальними підприємствами

01/11/2017 Розмір тексту:

Міські лікувальні заклади незабаром стануть комунальними підприємствами. Процес їх реорганізації уже на завершальному етапі.

Під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради було прийнято шість рішень «Про затвердження передавального акту».

– Ці рішення завершують процедуру перетворення комунальних закладів у комунальні підприємства, – пояснив Ростислав Левчук, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Робимо це згідно з рішенням міської ради про реорганізацію міських комунальних лікувальних закладів. Ми повністю повторюємо алгоритм, який вже був використаний два роки тому при створенні комунальних підприємств: “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” і «Тернопільська міська лікарня №3».Після цього нотаріуси затвердять передавальні акти і комунальні підприємства будуть зареєстровані у реєстраційній службі.

На засіданні прийняли рішення стосовно таких міських комунальних закладів: центр первинної медико-санітарної допомоги, дитяча стоматологічна поліклініка, стоматологічна поліклініка, дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги, лікарня №2.

Ольга Трач