Лікарі б’ють на сполох: Тернопільщиною поширюється небезпечна зараза

30/11/2017 Розмір тексту:

У регіоні більшає випадків захворюваності на кір. Лікарі-епідеміологи зафіксували понад двісті недужих. Спалахи захворюваності все частіше спостерігаються в організованих дитячих колективах. Відтак медики наголошують на обов’язковій вакцинації. Оскільки ріст захворюваності пов’язаний саме з недостатнім її рівнем.

Найбільше хворих на кір виявили у Тернополі і Тернопільському районі, хоча поодинокі випадки захворювання спостерігаються по всій території області.

«Ситуація щодо захворюваності на кір залишається неблагополучною. На жаль, ми далі продовжуємо відмічати тенденцію щодо збільшення кількості хворих. Станом на останній тиждень зафіксовано 206 випадків захворюваності. І на жаль, спалахи захворюваності в нас далі реєструються. Тільки у Тернополі було виявлено 8 спалахів. Тож наше прохання – не уникайте вакцинації», – відзначає завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України» Марія Павельєва.

Лікарі наголошують: охопленність щепленням має становити понад 95% населення. А також додають, це захворювання небезпечне ускладненнями, його важче переносять дорослі.

Софія Романська