Лікарі б’ють на сполох і просять тернополян щепити дітей
Тернопіль отримав 5000 доз вакцини від кору для дітей. Але батьки масово відмовляються щеплювати малечу. Лікарі б’ють на сполох.
Тернополянка Алла Кирилюк категорично проти будь-яких щеплень. Жінка вважає, що вакцинація ослаблює імунітет.
«Знаю, багато випадків, коли діти без щеплень менше хворіли, ніж з щепленнями. Якщо організм має добрий імунітет, то віруси для нього не такі страшні. Я не хочу, щоб моїй дитині робили щеплення».
А от у лікарів дещо інша думка. Вони вважають, що діти без щеплень мають ризик захворіти, а також можуть переносити інфекцію. «На жаль, маємо таку ситуацію, коли можливий спалах кору. Він спостерігається кожні 4-5 років. У Тернополі останній раз був зафіксований у 2012-му році. І реєстрація випадків захворювання дає підстави очікувати спалах захворюваності на кір вже цього року. Це керована інфекція. Діти у рік і в шість років повинні проходити вакцинацію. Неблагополучна ситуація щодо кору обумовлена недостатнім надходженням вакцини у 2016-му році, а також у 2017-му році. Наразі маємо 5000 доз, а потребують вакцинації у цьому році 8264 дитини. Якщо батьки відмовляються від щеплення, вони можуть не усвідомлювати наслідків страшних захворювань, таких як поліомієліт, дифтерія, правець, кір. Контроль над інфекційними захворюваннями можливий лише у випадку охоплення вакцинацією дитячого населення на 95%», – каже міський педіатр Олена Федорова.
Батькам нагадують, що нещеплена дитина є загрозою для інших. Для проведення вакцинації радять звертатися до міської дитячої лікарні або ж до дільничного лікаря педіатра.
Софія Романська
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Коментарі (1)
зі здоровим глуздом04/08/2017
“Батькам нагадують, що нещеплена дитина є загрозою для інших.” “Інших” – це яких, щеплених??? Тоді нахрена їм робити ті щеплення, адже для них однаково все є загрозою!!!