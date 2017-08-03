Лікарі б’ють на сполох і просять тернополян щепити дітей

03/08/2017 Розмір тексту:

Тернопіль отримав 5000 доз вакцини від кору для дітей. Але батьки масово відмовляються щеплювати малечу. Лікарі б’ють на сполох.

Тернополянка Алла Кирилюк категорично проти будь-яких щеплень. Жінка вважає, що вакцинація ослаблює імунітет.

«Знаю, багато випадків, коли діти без щеплень менше хворіли, ніж з щепленнями. Якщо організм має добрий імунітет, то віруси для нього не такі страшні. Я не хочу, щоб моїй дитині робили щеплення».

А от у лікарів дещо інша думка. Вони вважають, що діти без щеплень мають ризик захворіти, а також можуть переносити інфекцію. «На жаль, маємо таку ситуацію, коли можливий спалах кору. Він спостерігається кожні 4-5 років. У Тернополі останній раз був зафіксований у 2012-му році. І реєстрація випадків захворювання дає підстави очікувати спалах захворюваності на кір вже цього року. Це керована інфекція. Діти у рік і в шість років повинні проходити вакцинацію. Неблагополучна ситуація щодо кору обумовлена недостатнім надходженням вакцини у 2016-му році, а також у 2017-му році. Наразі маємо 5000 доз, а потребують вакцинації у цьому році 8264 дитини. Якщо батьки відмовляються від щеплення, вони можуть не усвідомлювати наслідків страшних захворювань, таких як поліомієліт, дифтерія, правець, кір. Контроль над інфекційними захворюваннями можливий лише у випадку охоплення вакцинацією дитячого населення на 95%», – каже міський педіатр Олена Федорова.

Батькам нагадують, що нещеплена дитина є загрозою для інших. Для проведення вакцинації радять звертатися до міської дитячої лікарні або ж до дільничного лікаря педіатра.

Софія Романська