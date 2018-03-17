Лікар з Канади закликав тернополян не дивитися футбол з росіянами

17/03/2018 Розмір тексту:

Український лікар з Канади Річард Гарейчук побував у Тернополі. Під час зустрічі з місцевими представниками ЗМІ він заявив, що має алергію на триколор, а також розповідав, як підтримує бійців у зоні АТО.

Річард Гарейчук забезпечує солдатів ліками та речами першої необхідності. За волонтерську роботу отримав орден «За спасіння життя». «Я навіть не дивлюся футбольних матчів за участю Росії. Маю дуже велику алергію на триколор. І взагалі, в мене відраза, коли бачу, що хтось тримає прапор Росії».

Лікар-волонтер Річард Гарейчук запровадив ініціативу «Віддайте 90 хвилин, і згадуйте про 10 000 тисяч».

«Суть у тому, щоб віддати 90 хвилин, упродовж яких триває матч і зробити щось цінне для українських воїнів. Якщо кожен українець усвідомить відповідальність за свою країну, за ситуацію, то вона зміниться. Не діаспора має говорити Україні про план дій, а Україна діаспорі. Від вас має йти посил», – наголосив Річард Гарейчук.

Річард Гарейчук – українець в Канаді вже у третьому поколінні. Він походить з Чорткова. Нині пан Річард працює лікарем у Торонто. Від початку Революції гідності і перших днів війни допомагає жителям Східної України. Спеціально для цього заснував громадську організацію «Армії СОС Канада». Його девіз: «одна людина може змінити все».

Софія Романська