Лік іде на дні: допомоги потребує тернополянин, який самотужки виховує сина

14/09/2017 1
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Чоловік після смерті молодої дружини сам виховує 9-річного сина і зараз бореться з тяжкою хворобою. Ціна питання – від 100 тис грн. Лік йде на дні.

Термінової допомоги потребує Олександр Синицький, пише “20 хвилин“. Два роки тому у нього померла дружина, тому сам виховує семирічного сина. Але, як кажуть друзі і співробітники чоловіка, які звернулись за допомогою до редакції, – біда одна не ходить.

– Олександр Владиславович важко хворий, – розповіла Ірина Красновська. – 25 серпня у нього була операція з видалення пухлини мозку. Та біда не відступила. Знайшли ще одну пухлину в нирці і потрібна ще одна термінова операція з її видалення!

Ціна питання для початкове лікування і оперативне втручання – 100 тис. грн. Часу дуже мало, зазначають друзі. Є лише кілька днів для збору коштів. І наголошують: всі власні  матеріальні ресурси чоловік вже вичерпав.

– Не будьте байдужими, – закликають тернополяни. – Не залиште 9-ти річну дитину сиротою!

Довідка

Кошти можна переказати на картку ПриватБанку, отримувач Ірина Красновська

5168 7426 0110 9469

5168 7555 3073 6988

Контактний тел.: +380 (68) 053 53 40 Іра

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Коментарі (1)

автор

14/09/2017

в заголовку : “сам виховує 9-річного сина” , в тексті статті на початку : “тому сам виховує семирічного сина” в кінці “Не залиште 9-ти річну дитину сиротою!” хто ці статті пише???

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