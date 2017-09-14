Лік іде на дні: допомоги потребує тернополянин, який самотужки виховує сина

14/09/2017 Розмір тексту:

Чоловік після смерті молодої дружини сам виховує 9-річного сина і зараз бореться з тяжкою хворобою. Ціна питання – від 100 тис грн. Лік йде на дні.

Термінової допомоги потребує Олександр Синицький, пише “20 хвилин“. Два роки тому у нього померла дружина, тому сам виховує семирічного сина. Але, як кажуть друзі і співробітники чоловіка, які звернулись за допомогою до редакції, – біда одна не ходить.

– Олександр Владиславович важко хворий, – розповіла Ірина Красновська. – 25 серпня у нього була операція з видалення пухлини мозку. Та біда не відступила. Знайшли ще одну пухлину в нирці і потрібна ще одна термінова операція з її видалення!

Ціна питання для початкове лікування і оперативне втручання – 100 тис. грн. Часу дуже мало, зазначають друзі. Є лише кілька днів для збору коштів. І наголошують: всі власні матеріальні ресурси чоловік вже вичерпав.

– Не будьте байдужими, – закликають тернополяни. – Не залиште 9-ти річну дитину сиротою!

Довідка

Кошти можна переказати на картку ПриватБанку, отримувач Ірина Красновська

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