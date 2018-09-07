Ліга націй: зраділо сплеснув хвилею Дніпро і сумовито стихли води Влтави

07/09/2018 Розмір тексту:

Чехія – Україна – 1:2

Метафора, тим більше поетична, нерідко грішить деяким перебільшенням. Особливо радіти нам і надто тужити чехам не варто: турнір лише стартував, і всяке ще може трапитися. Все ж, поєдинок в Угерске Градиште став знаковим для нашої національної команди з кількох причин. Чи не вперше за свою історію збірна України в офіційному матчі (!) проти рівного за силою суперника (!!) на його полі (!!!) зіграла першим номером (!!!!) і забила вирішальний м’яч вже у доданий час (!!!!!). Раніше, якщо не зраджує пам’ять, усе відбувалося з точністю майже до навпаки…

До десятої хвилини мав усі підстави хапатися за голову наш єдиний форвард Яремчук і скрушно хитати головою голкіпер П’ятов. Перший змарнував три майже стовідсоткові гольові нагоди, а другий пропустив на 3 хв. у “свій” ближній кут після, слід визнати, шикарного удару форварда “Роми” Шика. Попри це, наші футболісти доволі впевнено почували себе на половині поля господарів, непогано контролюючи м’яч, і регулярно створюючи потенційно небезпечні ситуації біля їхніх воріт. Чи то далися взнаки кадрові проблеми чехів, чи А.Шевченко належним чином налаштував своїх підопічних на гру. Особливо вдало діяв на лівому фланзі Коноплянка, і саме хавбек “Шальке” зрівняв рахунок під завісу першого тайму після передачі теж вельми ефективного цього вечора Марлоса і дотепного пропуску м’яча Ярмоленком.

У другій половині гра, як здалося, дещо вирівнялася, господарі намагалися досягти успіху простими закиданнями м’яча на фланги з надією на подальше його переадресування у штрафний майданчик. Реальних дивідендів від цього чехи не отримали, натомість Коноплянка завдавав майже “вбивчого” удару з відстані кількох метрів, однак вдало зіграв голкіпер збірної Чехії. В нашій команді варто відзначити також Малиновського, котрий впевнено діяв всередині поля і на підступах до штрафного майданчика суперника, не забуваючи при цьому й про свій добре поставлений удар. Заміни Ярмоленка і Коноплянки дещо вплинула стрункість гри нашої команди, і здавалося, що матч закінчиться з нічийним рахунком, але за лічені секунди до фінального свистка регулярний учасник тренувального процесу в “Манчестер Сіті” Зінченко скористався хаосом в захисті збірної Чехії й забив переможний гол. Отже, 2:1 – саме такий рахунок вказав у своєму прогнозі ветеран спортивної журналістики, добре відомий читачам “Свободи”, “Українського футболу” Ярослав Мармаш.

На закінчення – про невеличку ложку дьогтю. По завершенні гри декілька прихильників збірної України намагалися прорватися на поле, забувши, напевно, що вони не у Києві чи Львові, де подібне минає безкарно. Ці їхні наміри були без зайвих сентиментів і доволі рішуче припинені чеськими поліцаями, які наглядно показали, що правил поведінки треба дотримуватися. Судячи з нецензурних вигуків з трибун, у “звитяжців” знайшлися симпатики серед інших українських вболівальників. Намагався вступитися за них і коуч збірної Андрій Шевченко, зіткнувшись при цьому з не надто поштивим ставленням з боку поліції. Цікаво, чи не спало Андрію Миколайовичу на думку, що його команда може не лише перемагати, а й програвати? І що після якоїсь поразки отаким, з дозволу сказати, шанувальникам може заманутися вибігти на поле із далеко не дружніми намірами…

9 вересня збірна України прийматиме у Львові команду Словаччини. Прийматиме без глядачів – відгукуються витівки вболівальників, до яких УЄФА ставиться без української поблажливості.

Ігор Дуда