Ліга націй: краще питиметься Plzeň чи “Оболонь”?

06/09/2018 Розмір тексту:

Сьогодні виїзним матчем з командою Чехії збірна України стартує в новому проекті УЄФА – Лізі націй.

Переповідати зараз його схему – довга і надокучлива для читачів справа. Зазначу лише, що якщо наша команда випередить чехів і словаків, з якими грає у одній групі ліги В, то в наступному турнірі виступатиме в елітній лізі А. Крім того, більш-менш успішний виступ у новонародженому дітищі УЄФА дає можливість, у випадку невдачі в кваліфікації до Євро-2020, позмагатися за додаткову путівку. Втім, усю цю премудрість краще опановувати вже по ходу турніру.

Чеська сторона примудрилася трішки здивувати ще до матчу. По-перше, українську делегацію планувалося поселити у готелі з вельми підходящою назвою “Moskva”, що, природно, викликало протест з нашого боку. По-друге, матч пройде на 8-тисячному стадіоні в містечку Угерске-Градиште з населенням 25 тис. – щось на кшталт того, якби ми приймали офіційні поєдинки національних збірних десь у Чорткові чи Золочеві. Ну, але то таке…

Нам, звичайно, передусім цікаво, якою постане команда під орудою Андрія Шевченка після досить тривалого періоду бездіяльності. Суперник для тестування можливостей начебто підходящий: збірна Чехії (як, зрештою, і ми) вступила в період чи то кризи, чи застою і похвалитися якимось здобутками останніми роками не може. Словом, можна охарактеризувати майбутній поєдинок шанобливим українським “яке їхало – таке здибало”, однак є один нюанс: однієї з трьох найболючіших поразок з рахунком 0:4 збірна України зазнала саме 6 вересня 2011 р. і саме від збірної Чехії. Щоправда, у Празі. Як буде цього разу? Ось прогнози тернопільських футбольних провидців на гру Чехія – Україна:

Тарас Дурай, екс-гравець “Ниви” – 0:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:1

Ярослав, художник, шанувальник Йозефа Швейка – 2:0

Любомир Петлюх, пенсіонер – 2:1

Ярослав Мармаш, президент асоціації спортивних журналістів області – 1:2

Ігор Дуда