Ліга Європи: чи вдасться натрусити яблук з “Яблонця”?

04/10/2018 Розмір тексту:

Сьогодні “Динамо” і “Ворскла” проведуть чергові поєдинки у Лізі Європи. “Ворскла” у себе на полі прийме португальський “Спортинг”, а кияни гратимуть у північній Чехії з клубом, назва якого викликає асоціації з якимось сільським празником або міцним напоєм домашнього виробництва – “Яблонець”.

З точки зору інтриги (можливо, не зовсім заслужено) більшу увагу привертає гра за участю “Динамо” – не в останню чергу через те, що для київського клубу в його нинішніх кондиціях загрозу становить практично будь-який суперник. І остання гра першості УПЛ з “нижчеплінтусним” аутсайдером “Арсенал-Київ” це наочно підтвердила. Судячи з настрою динамівців, вони налаштовані рішуче. “Ми не зуміли перемогти в першій грі з “Астаною”, тому в цьому матчі нам потрібна лише перемога”, – сказав словенський легіонер “Динамо” Б. Вербіч. Сказати сказав, але допомогти партнерам сьогодні не зможе – один з лідерів команди не зіграє через травму. Зайве згадувати, що це – додатковий головний біль для тренерського штабу “Динамо”. У складі “Яблонця” є нагода побачити старого знайомого – 37-річного Т.Хюбшмана, який впродовж 10 сезонів виступав за “Шахтар”. Взагалі, на перший погляд – більш ніж скромний клуб без особливого блиску (на відміну від міста, відомого виробництвом технічного скла і біжутерії), без яскравих здобутків у національній першості, без гучних імен у складі й орієнтований переважно на гравців-співвітчизників. Але не завжди все буває так, як здається на перший погляд. Наразі ж – чергова серія прогнозів від тернополян на матч “Яблонець” – “Динамо”:

Богдан Новосядлий, редактор газети “Сільський господар” – 0:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:2

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:0

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею ім.Н. Яремчука – 0:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 0:2

Ярослав Голик, нащадок (за його словами) чеських предків – 1:0

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:2

Ігор Дуда