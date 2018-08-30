Ліга Європи: знову ця клята остання хвилина…
РБ “Лейпциг” – “Зоря” – 3:2
У звіті про перший матч в Запоріжжі довелося писати, що шанси “Зорі” на вихід у груповий турнір після нульової домашньої нічиєї помітно підупали – немає сумніву, що німецький клуб на своєму стадіоні диктуватиме умови. Зрештою, такою ж була й думка практично всіх, хто вів мову про поїздку команди Юрія Вернидуба до Німеччини. “Шансів справді мало, але хоч невеликий, може, є…” – підсумовував невиразні надії вболівальників хавбек блискучого складу “Динамо” 80-х років Василь Рац.
Однак ті любителі футболу (включаючи автора), котрі віддали перевагу жеребкуванню групового турніру Ліги чемпіонів, де визначалися суперники “Шахтаря” (йому, до речі, дісталися “Манчестер Сіті”, “Ліон” і “Хоффенхайм” – могло бути як і трохи краще, так і гірше), були немало здивовані, коли, переключившись на матч у Лейпцигу, побачили обнадійливі 1:1. На гол господарів на 7 хв. відповів на 35 -ій влучним ударом головою бразильський легіонер “Зорі” Рафаель Сілва. Звісно, господарі тиснули на ворота іншого бразильця – Луїса Філіпе, – і під завісу тайму м’яч після потужного удару Вернера струсонув поперечину, але, загалом, гравці українського клубу трималися стійко, часто вдало грали на випередження і не давали підстав сприймати гру як вулицю з одностороннім рухом. Другий тайм уже очікувався з обережною надією. Вона стала сміливішою вже на його початку, коли Гордієнко влетів у ворота разом з м’ячем після точної передачі Караваєва. В подальшому “Зоря”, здавалося, надійно гасила атакуючі потуги “червоних биків”, іноді отримуючи нагоди для своїх контратак. Проте тореро, який завдав би розлюченому парнокопитному останнього разючого уколу, в її складі більше не знайшлося. Натомість господарям їхній натиск, врешті-решт, приніс дивіденди. Спершу на 69 хвилині їхній форвард Огюстен таки зміг випередити голкіпера “Зорі” й проштовхнути м’ячу ворота. Решта ігрового часу пройшла у наполегливих намаганнях гравців “Лейпцига” забити конче потрібний їм гол і коли до фінального свистка залишалося кілька обертів секундної стрілки, їм допоміг у цьому захисник гостей і за сумісництвом – син головного тренера Віталій Вернидуб. Чи то інстинктивно, чи просто незграбно він зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Удар шведа Форсберга з 11-метрової позначки був безжальним і, можливо, став причиною серйозного сімейного конфлікту. Знаючи, як близько до серця приймає такі речі Вернидуб-старший, залишається сподіватися що до “Я тебе породив – я тебе і уб’ю!” справа все ж не дійде. Жарти жартами, але підопічних Юрія Вернидуба і його самого по-справжньому шкода. Наче працелюбні мурахи вони тягли, здавалося, непосильну ношу (варто порівняти лише фінансовий статус суперників), і коли вже до кінця дороги залишалося зовсім небагато, вона таки придавила їх… Знову це прокляття останньої хвилини, яке регулярно дошкуляє українським клубам.
Ігор Дуда
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...