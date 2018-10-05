Ліга Європи: яблонецьке продовження полтавської драми

05/10/2018 Розмір тексту:

“Ворскла” – “Спортинг” (Португалія) – 1:2

“Яблонець” (Чехія) – Динамо” – 2:2

На думку коментатора матчу в Полтаві, місто мало подякувати команді за гру, яку вона продемонструвала. Саме в той момент ця вдячність виражалася в тому, що розчаровані вболівальники ще до фінального свистка масово потяглися до виходу. Розчарування мало під собою підстави: ведучи в рахунку від 10 хвилини після красивого гола Кулача, “Ворскла”, здавалося, таки витримає і доведе гру до сенсаційної перемоги – тим більше що суперник з якихось особливих потуг переламати хід подій на полі не виявляв. Хочу сказати – не виявляв десь до 75 хв., коли ряд замін, а також вираз обличчя капітана “Спортинга” Нані, котрий пройшов футбольні Крим і Рим, почали свідчити про те, що байдуже до Ліги Європи команда зовсім не ставиться. Додані арбітром 5 хвилин викликали недобрі передчуття, що грунтувалися на давній звичці наших клубів не дотерпіти, стиснувши зуби, до кінця. Так, на жаль, сталося і цього разу. Спершу ослабла концентрація полтавців у захисті дала змогу гостям зрівняти рахунок, а потім, коли господарі спробували організувати щось схоже на атаку, то отримали разючий контрвипад. Можна сказати, футбольна справедливість торжествувала: “Спортинг” – таки команда вищого рівня й врешті-решт довела свою перевагу. А “Ворсклі” слід чимскоріш опуститися з небес на грішну землю. А то в програмі “Великий футбол” відомий критик “всіх і вся” Віктор Леоненко раптом навіть завів мову про помітно зрослий клас команди. Може, він і справді був помітний, але – на фоні “Десни”. Більш-менш серйозного випробування на міжнародній арені цей клас поки що не витримав, як би не закликав коментатор дякувати команді за гру…

Невеселий настрій після гри у Полтаві, здавалося, вивітриться після матчу “Динамо” в Чехії, але, в кінцевому підсумку, він став ще більш гнітючим. Рахунок 2:2 вперто переслідує наші клуби на європейській арені, однак здебільшого не є результатом виявлених вольових зусиль і врятованої гри, а навпаки – наслідком бездарного розтринькування здобутої переваги. Хоча починалося все для киян більш ніж вдало. Приглядалися вони до премудростей гри “Яблонця” недовго: на 8 хв. Буяльський розпоров пасом захист господарів, вивівши віч-на-віч з воротарем Морозюка. Останній відкинув м’яч на Циганкова, якому залишалося лише здолати мінімальний опір оборонця. А коли Гармаш на 15 хв. скористався просто таки “дитячою” помилкою захисника “Яблонця”, здалося, що якихось особливих проблем для динамівців цього тихого вечора на маленькому, затишному стадіоні не передбачається. Якщо, звичайно, вони самі про них не потурбуються.

Все ж, вони дбайливо про них потурбувалися. Недаремно О. Хацкевич перед матчем акцентував увагу на вмінні господарів використовувати стандартні положення. Розіграш одного з них – простенький навіс у штрафний майданчик, – призвів до гола. “Яблонець” відчутно посміливішав, посунув вперед, і у “Динамо” мали б з’явитися нагоди для гострих контратак. Мали б, але не з’явилися – через якісь незбагненні повільність і скутість у діях. Другий тайм пройшов у схожому ключі, господарі повністю перебрали до рук ігрову ініціативу й декілька разів досить небезпечно загрожували воротам Бойка. Навчені сумним досвідом динамівці мали б розуміти, що така гра загрожує неприємностями, але переламати її хід не спромоглися. Натомість на 81 хв. віце-чемпіон світу Піваріч спромігся на дурнувату обрізку біля власного штрафного майданчика, що дало змогу чехам зрівняти рахунок. Після гри гравцям “Динамо” залишалося лише попросити вибачення у своїх вболівальників, а О. Хацкевичу – заявити на прес-конференції, що “вся боротьба в групі попереду”. Мабуть, з третього місця у такій фантастичній за силою групі її вести легше… Взагалі ж виникає враження, що щось не те коїться з “Динамо”. А, може, навпаки – саме те, чого варто було очікувати?

Ігор Дуда