Ліга Європи: виграш у суперника з-за стодоли і досвід через набиті гулі

08/12/2017 Розмір тексту:

“Динамо” – “Партизан” – 4:1

“Зоря” – “Атлетик” – 0:2

Усе в житті, як відомо, пізнається в порівнянні. Матч “Динамо” з клубом із Сербії мимоволі порівнювався з драматичним двобоєм “Шахтаря” і “Манчестер Сіті” напередодні. Як і обидва турніри загалом. Коли далеко не безпроблемне нині “Динамо” легенько, граючись, виграє свою групу, це змушує замислитися: який же рівень Ліги Європи і більшості клубів, що в ній виступають? І коли місце “Динамо” в сучасному європейському клубному футболі можна приблизно визначити як десь на задвірку панського дому, то де б нам прилаштувати “Партизан”, виходячи з останнього матчу? З тильного боку стодоли, неподалік відхожого місця? Ну, а “Скендербеу” і “Янг Бойз”, іншу пару їхніх суперників у групі – вже зовсім біля нього?

Все ж сам матч у Києві видався досить жвавим – відчувалося бажання підопічних А.Хацкевича на мажорній ноті завершити євросезон. Їм це, зрештою, вдалося. Хет-трик Мораєса, нестандартні дії попереду Циганкова і Шапаренка, чимось схожого на дівчину, що зібралася на перше в житті побачення, підкріплені зрослою ігровою солідністю Морозюка – все це, як для фінішу сезону виглядало непогано і навіть вселило деяку надію на те, що ця команда в наступному сезоні зможе позбутися хиб і недоліків року нинішнього. А вони були помітні навіть на тлі далеко не найбільш майстровитих балканських “партизан”: раптові розриви в лініях, моменти безладу в захисті, нездатність використати шанс, що його надає суперник…

Перед “Зорею” в матчі у Львові стояло цілком конкретне завдання: забити хоча б один гол, не пропустивши при цьому жодного. Щоб виконати першу частину, необхідно було завдати, як мінімум, один удар у площину воріт суперника. Цього не вдалося – точніше сказати, не дозволив той же суперник. Уже через це на подальших турнірних планах команди Ю.Вернидуба можна було ставити крапку, віддавши їй належне за справжній “спарений” спортивний подвиг (сенсаційну виїзну перемогу над тим же “Атлетиком” і домашній виграш у “Герти”). Але ні – досвідчені та майстровиті гості ніби вирішили наочно довести гравцям “Зорі” хто є who в європейському футболі. Їх не знітив незарахований “чистий” гол у першому таймі, а в другому вони за рахунок переваги в індивідуальній майстерності доволі спокійно довели гру до бажаного для себе підсумку. “Ми пропустили голи зі стандартів, які не можна пропускати”, – резюмував після гри Ю.Вернидуб. Ось так – не можна, але постійно пропускаємо. Одвічні українські граблі… Все ж, якщо пригадати хід турніру, непоправних втрат “Зоря”, здається, зазнала у двох матчах зі шведським “Естерсундом” (0:2, 0:2). Третє місце в групі, залишена позаду “Герта” (зайве свідчення ваги турніру для провідних футбольних націй), нібито виявлена увага селекціонерів європейських клубів до групи гравців “Зорі” плюс набутий досвід (не в останню чергу – через набиті гулі) – головні підсумки цьогорічного євросезону для “Зорі”.

Жеребкування весняної стадії обох євротурнірів відбудеться 11 грудня.

Ігор Дуда