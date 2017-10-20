Ліга Європи: сяйво “Зорі” і бліде лідерство “Динамо”

20/10/2017 Розмір тексту:

“Зоря” – “Герта” – 2:1

“Динамо” – “Янг Бойз” – 2:2

Якщо гравці “Зорі”, за порадою експерта каналу “Футбол” В.Леоненка, після серії навдивовижу невдачливих ігор таки пішли до церкви, то, вочевидь, це допомогло. Врятований матч УПЛ з “Динамо” (4:4 після 0:3 у першому таймі), дві поспіль перемоги в Лізі Європи над далеко не найслабшими представниками провідних футбольних держав – команда Ю.Вернидуба, швидко пройшовши непростий період “притирання” футболістів один до одного і налагодження колективних дій, взялася приємно дивувати своїх шанувальників доволі впевненою і грамотною грою. Навіть якщо припустити, що Ліга Європи не є пріоритетною метою для того ж “Атлетіка” чи “Герти” (хоча це далеко не факт), це не применшує здобутків українського клубу. Матч у Львові, за підтримки доволі солідної, як для міста Лева останніх часів, аудиторії ще раз продемонстрував, що означає належний рівень мотивації, підкріплений адекватними рішеннями тренера. І які, що суттєво, дисципліновано втілюються гравцями на полі. Самовіддані дії в захисті, компактність середньої ланки, належна підстраховка і непогані фізичні кондиції, що давали змогу застосовувати високий пресинг – все це дало змогу “Зорі” поступово вирівняти гру, що почалася з наполегливого штурму “Герти”, і відсунути її якомога далі від власних воріт. Гол бразильця Сіласа зі штрафного під завісу тайму додав упевненості, однак на початку другої половини гості зуміли відігратися після розіграшу кутового. Що приємно – футболісти “Зорі” не знітилися, а одразу ж відповіли серією гострих атак. На жаль, Караваєву, який вийшов віч-на-віч з голкіпером “Герти”, не вистачило навиків, власне, форварда, однак через деякий час капітан “Зорі” блискуче проявив себе як майстер останнього пасу, віддавши результативну передачу на Сватка. Окрилені цим успіхом підопічні Ю.Вернидуба доволі впевнено довели матч до перемоги, практично не давши жодних шансів супернику. Наразі “Зоря” комфортно осідлала другу сходинку в групі, однак головні події ще попереду.

Огляд матчу “Динамо” – “Янг Бойз” доцільно розпочати теж з огляду – швейцарської спортивної преси, яка майже одноголосно висловлює жаль з приводу того, що в Києві не вдалося здобути перемогу. Такі настрої в таборі далеко не топового суперника – зайва підстава для висновку, що в грі “Динамо” серйозні проблеми. Передусім це стосується захисту, який у вчорашньому матчі успішно звів нанівець усі потуги своїх партнерів у атаці. З нею теж далеко не все гладко, Гонсалес і Мораєс почергово раз за разом марнували зручні нагоди. але головні претензії тренерський штаб “Динамо” має пред’явити саме оборонній ланці. А ще – селекційній службі, яка, складається враження, іноді виконує в клубі роль “п’ятої колони”. Останнім часом увесь негатив, пов’язаний з її роботою, уособлює угорець Кадар. У звітному матчі він долучився до першого гола у ворота “Динамо”, а також мав усі підстави бути “винагородженим” пенальті за порушення у власному карному майданчику. На додачу до всіх бід, серйозної травми зазнав Віда. Втім, голи киян – після вишуканої комбінації Буяльський – Мораєс – Мбокані та бездоганного штрафного у виконанні Морозюка, – дали змогу щоразу вирівнювати становище. От тільки вольової перемоги, як це було в попередніх матчах турніру, цього разу досягти не вдалося…Все ж, на лідерство “Динамо” у групі ніхто й близько не зазіхає – зайве свідчення рівня Ліги Європи?

Ігор Дуда